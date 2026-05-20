Пенсии вырастут на 17,3% с 1 августа: кому и сколько прибавят

С 1 августа Социальный фонд России (СФР) произведет перерасчет накопительных пенсий. Повышение на 17,3% обусловлено результатами инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Эксперты рассказали, что для отдельных категорий граждан пенсии вырастут еще больше — на 19,3%. Кого из россиян это коснется, каким будет размер доплат — в материале NEWS.ru.

Кого коснется перерасчет накопительных пенсий

Увеличение выплат на 17,3% коснется тех, кто уже получает накопительную пенсию, рассказал NEWS.ru член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической‌ политике Госдумы Валерий Тумин. По его словам, в среднем размер пенсии увеличится более чем на 200 рублей.

«Средний размер накопительной пенсии в России составляет порядка 1300–1500 рублей в месяц, поэтому прибавка в 17,3% в абсолютных цифрах составит примерно 220–260 рублей ежемесячно. Для получателей срочной пенсионной выплаты и участников программы государственного софинансирования прибавка [будет] выше, что отражает более высокую доходность по этой категории накоплений», — пояснил парламентарий.

Кто еще получит прибавку к пенсии

По словам профессора кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Челухиной, на более существенное повышение пенсии (19,3%) смогут рассчитывать не только участники программы софинансирования пенсионных накоплений (действовала с 1 октября 2008 года, прием новых участников завершился 31 декабря 2014-го), но и владельцы материнского капитала (если они ранее принимали решение направить средства на формирование будущей накопительной пенсии), а также те, кто формировал накопления самостоятельно вне программы софинансирования. По предварительным данным СФР, повышение коснется 37,3 тыс. человек. Они получат доплату около 579 рублей.

По информации Банка России, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов за 2025 год составила 14% годовых, а пенсионных резервов — 16,2%.

«При этом инфляция составила 5,6%, так что доходность обязательного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения значительно превысило ее», — подчеркнула Челухина.

Получить часть накопительной пенсии могут женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, если она формировалась в период с 2002 по 2013 год, добавила заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко.

«В России данный вид пенсионных выплат получают более 136 тыс. граждан. Общая сумма, за счет которой будет произведен перерасчет, составляет 8,5 млрд рублей. Данные средства получены от инвестирования пенсионных накоплений», — уточнила она.

Как производится перерасчет накопительных пенсий

Перерасчет накопительных пенсий производится автоматически, без подачи каких-либо заявлений, отметили эксперты. По их словам, несмотря на то, что с 2014 года в России была заморожена накопительная часть пенсии, а все отчисления работодателя направлялись исключительно на формирование страховой пенсии, накопленные взносы не пропали. Они находились на индивидуальных лицевых счетах и инвестировались с целью получения дохода. Эти пенсионные накопления будут пересчитаны за счет положительных результатов инвестирования, что обусловлено положительной динамикой рынков облигаций (основной источник доходов) и акций в 2025 году, резюмировала Челухина.

По словам Тумина, важно понимать природу этого роста. Показатель в 17,3% отражает результаты государственного портфеля под управлением ВЭБ.РФ. Средняя доходность негосударственных пенсионных фондов по итогам 2025 года составила около 14%. Это рекордный результат за десятилетие, значительно превышающий инфляцию, подчеркнул он.

«Столь высокие показатели обусловлены конъюнктурой долгового рынка. Значительная часть пенсионных средств размещена в облигациях федерального займа и корпоративных бондах, которые в условиях жесткой денежно-кредитной политики ЦБ принесли повышенный купонный доход», — объяснил депутат.

По его мнению, это хорошая новость для получателей пенсии и весомый аргумент для тех, кто еще не определился с выбором управляющей компании для пенсионных накоплений.

