В ГД призвали не торопиться с корректировкой новой налоговой выплаты Депутат Бессараб: менять механизм новой налоговой выплаты для семей пока рано

Механизм налоговой выплаты для семей с детьми, введенный в текущем году, пока не требует корректировки, заявила в интервью NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она предложила дождаться итогов первого года реализации закона, прежде чем вносить какие-либо изменения.

С учетом того, что мы только в этом году вступили в реализацию этого закона, торопиться что-то менять не следует, – сказала Бессараб.

Парламентарий пояснила, что право на семейную налоговую выплату имеют работающие родители, уплатившие НДФЛ за предыдущий год, при условии соответствия критериям нуждаемости. Семья с двумя и более несовершеннолетними детьми (или детьми до 23 лет, обучающимися очно) может получить выплату, причем оба работающих родителя имеют на это право.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что самые надежные и популярные льготы для многодетных семей — это федеральные налоговые вычеты и компенсации. К ним относятся стандартные вычеты по НДФЛ и льготы по налогу на имущество и землю, которые с 2026 года расширили. Также многодетные семьи получают ежемесячную компенсацию 30% расходов на ЖКУ.