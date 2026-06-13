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13 июня 2026 в 16:12

Человек погиб в аварии с маршруткой и грузовиком

В Звенигороде один человек погиб в ДТП с участием маршрутки и грузовика

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Один человек погиб в ДТП с участием маршрутного такси и грузовика в Подмосковье, сообщает пресс-служба МЧС России по Московской области. 14 человек получили ранения.

13.06.2026 в 15:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП в Одинцовском городском округе, г. Звенигород, Луцинское шоссе. <...> Произошло лобовое столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. <...> Есть пострадавшие, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Одинцовская городская прокуратура начала проверку и взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по Бурятии Наталья Шагдуржапова заявила, что один человек погиб, еще четверо пострадали в ДТП с двумя легковушками. Она уточнила, что водитель Honda Freed Spike выехала на встречную полосу и врезалась в машину Toyota LiteAce. Всех пострадавших доставили в больницу.

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