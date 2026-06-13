Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком увеличилось

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком увеличилось Количество пострадавших при ДТП в Подмосковье увеличилось до 14 человек

Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и маршрутного такси в Подмосковье увеличилось до 14 человек, сообщили в прокуратуре Московской области. ДТП произошло на 2-м км Луцинского шоссе.

В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, столкнулись грузовик КамАЗ и рейсовый микроавтобус, который после удара опрокинулся на бок. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В прокуратуре отметили, что Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки по данному факту.

Ранее пресс-служба МЧС России по Московской области сообщила, что в Подмосковье произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. По данным ведомства, машины столкнулись в лоб.

До этого в Саратове три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой. Всех пострадавших госпитализировали.