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13 июня 2026 в 16:31

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой и грузовиком увеличилось

Количество пострадавших при ДТП в Подмосковье увеличилось до 14 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Количество пострадавших в результате столкновения грузовика и маршрутного такси в Подмосковье увеличилось до 14 человек, сообщили в прокуратуре Московской области. ДТП произошло на 2-м км Луцинского шоссе.

В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, столкнулись грузовик КамАЗ и рейсовый микроавтобус, который после удара опрокинулся на бок. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В прокуратуре отметили, что Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки по данному факту.

Ранее пресс-служба МЧС России по Московской области сообщила, что в Подмосковье произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. По данным ведомства, машины столкнулись в лоб.

До этого в Саратове три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой. Всех пострадавших госпитализировали.

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