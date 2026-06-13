Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 июня 2026 в 09:58

Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой в Саратове, заявил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в мессенджере МАКС. По его словам, ДТП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Всех раненых госпитализировали.

Произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой газели. По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса, — написал Юрин.

Ранее маршрутка столкнулась с деревом в Смоленске, в результате ДТП погибла пассажирка, еще девять человек пострадали. По предварительным данным, водитель 1965 года рождения потерял сознание за рулем.

До этого легковой автомобиль на полной скорости протаранил здание депо пожарной части в Грозном, в результате чего двое находившихся там сотрудников МЧС погибли на месте. По предварительной информации, виновник аварии не справился с управлением. Четверых травмированных пожарных госпитализировали в ближайшую городскую больницу, состояние двоих из них было тяжелым.

Регионы
Россия
Саратовская область
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкий политик назвала последствие отказа ФРГ от сотрудничества с Россией
ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым
Москвичам рассказали об изменении погоды на выходных
Стало известно, в какой части Германии лучше понимают Россию
На Западе объяснили, как США отдаляются от ЕС из-за России
Закрытие Ормуза и нефть по $150: как РФ заработает на провале США в Иране
Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове
Глава МВД Германии испугался удара БПЛА по бундестагу
Стало известно, насколько вырос госдолг Украины с 2022 года
Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по грузовику в Херсонской области
«Друзья Океана» спасли горбатого кита Петра Великого в Мурманской области
Синоптик рассказал, когда Москву накроют грозы и град
Лантратова и Минобороны помогли трижды раненному бойцу СВО
В европейской стране разгорелся скандал из-за украинских дронов
Труп нашли недалеко от тренировочной базы сборной Ирана на ЧМ по футболу
Раскрыта судьба унесенного течением реки Терек подростка
Власти Афганистана пустили в ход бронетехнику против женщин
Неизвестные открыли огонь по работавшим в поле фермерам
Волгоградские власти раскрыли последствия атаки ВСУ
Эксперт объяснил, как человек оценивает вкус еды
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.