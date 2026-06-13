Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове

Три человека пострадали при столкновении автобуса с фурой в Саратове

Три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой в Саратове, заявил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин в мессенджере МАКС. По его словам, ДТП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Всех раненых госпитализировали.

Произошло столкновение пассажирского автобуса и грузовой газели. По информации облспаса, в результате ДТП пострадали три человека из автобуса, — написал Юрин.

Ранее маршрутка столкнулась с деревом в Смоленске, в результате ДТП погибла пассажирка, еще девять человек пострадали. По предварительным данным, водитель 1965 года рождения потерял сознание за рулем.

До этого легковой автомобиль на полной скорости протаранил здание депо пожарной части в Грозном, в результате чего двое находившихся там сотрудников МЧС погибли на месте. По предварительной информации, виновник аварии не справился с управлением. Четверых травмированных пожарных госпитализировали в ближайшую городскую больницу, состояние двоих из них было тяжелым.