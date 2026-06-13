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13 июня 2026 в 12:58

Лобовое столкновение двух легковушек в Бурятии привело к жертвам

Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с двумя легковушками в Бурятии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с двумя легковушками в Бурятии, заявила РИА Новости инспектор по особым поручениям УГИБДД МВД по региону Наталья Шагдуржапова. Она уточнила, что водитель Honda Freed Spike выехала на встречную полосу и врезалась в машину Toyota LiteAce. Всех пострадавших доставили в больницу.

В результате ДТП 45-летняя пассажир автомашины Honda скончалась на месте происшествия, еще четыре женщины <...> доставлены в медицинское учреждение, — сказала Шагдуржапова.

Ранее три человека пострадали при столкновении пассажирского автобуса с фурой в Саратове. По словам начальника управления региональной безопасности правительства области Юрия Юрина, ДТП случилось на пересечении улиц Чернышевского и Большая Горная. Всех раненых госпитализировали.

До этого в Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали троих местных мотоциклистов в возрасте 13, 15 и 17 лет в ходе рейда в Железнодорожном районе. Подростки управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.

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