Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали троих местных мотоциклистов в возрасте 13, 15 и 17 лет в ходе рейда в Железнодорожном районе, пишет «МК в Бурятии». Подростки управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.

На место происшествия вызвали родителей подростков. В отношении взрослых составили административные протоколы за передачу управления ТС лицам, не имеющим водительских прав. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей.

Рейд дополнительных экипажей отдельного специализированного батальона ДПС позволил за несколько часов проверить более 150 транспортных средств. В результате было зарегистрировано 27 нарушений ПДД.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний школьник на питбайке попал в ДТП возле ТЦ «Прибалтийский». В результате пострадали сам подросток и четырехлетний ребенок, находящийся на переднем сиденье авто в детском кресле.