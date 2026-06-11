Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 14:48

Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции задержали троих местных мотоциклистов в возрасте 13, 15 и 17 лет в ходе рейда в Железнодорожном районе, пишет «МК в Бурятии». Подростки управляли транспортными средствами без водительских удостоверений.

На место происшествия вызвали родителей подростков. В отношении взрослых составили административные протоколы за передачу управления ТС лицам, не имеющим водительских прав. Кроме того, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проведут проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию детей.

Рейд дополнительных экипажей отдельного специализированного батальона ДПС позволил за несколько часов проверить более 150 транспортных средств. В результате было зарегистрировано 27 нарушений ПДД.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний школьник на питбайке попал в ДТП возле ТЦ «Прибалтийский». В результате пострадали сам подросток и четырехлетний ребенок, находящийся на переднем сиденье авто в детском кресле.

Регионы
Бурятия
дети
мотоциклисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов
Губерниев раскрыл, что изменится для России с назначением нового главы FIS
В Госдуме назвали способы заставить Украину и Запад ускорить переговоры
ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью более 30 дронов
Пенсионер из Сибири предстанет перед судом за убийство 14-летней давности
Десятки пляжей Анапы получили разрешение на открытие сезона
В Новосибирске потушили открытое горение на складе площадью 1,7 тыс. кв. м
Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Чурсиной
Экс-футболист «Зенита» призвал Тюкавина не переходить в команду
Похитителя маленькой девочки в Югре отправили в СИЗО
ЕС готовит подлянку для граждан России, Белоруссии и Ирана
Росстандарт утвердил ГОСТ на детские игрушки с ИИ
В Госдуме ответили, могут ли разблокировать Telegram в России
Новая «Легенда» АвтоВАЗа: как изменилась Lada Niva — что уже не раздражает
Появились новые подробности об ударе по Музею обороны Севастополя
Прокуратура Киева подтвердила обыски у фигуранта дела Миндича
Троих несовершеннолетних мотоциклистов задержали в Бурятии в ходе рейда
СК предъявил обвинения мужчине, снявшему «ангар-могилу» в Петербурге
Кипр принял непростое решение по визовым центрам в России
Поиски Усольцевых: последние новости 11 июня, находка, экспертиза, реакция
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.