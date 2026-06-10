Подросток на питбайке врезался в машину с четырехлетним ребенком

Подросток на питбайке врезался в машину с четырехлетним ребенком Подросток на питбайке врезался в машину в Петербурге

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник на питбайке попал в ДТП возле ТЦ «Прибалтийский», сообщает Telegram-канал ГУ МВД по городу и Ленобласти. В результате пострадал сам подросток и четырехлетний ребенок, находящийся на переднем сидении авто в детском кресле.

Авария произошла на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Героев. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом и среднем состоянии.

Ранее 19-летний байкер получил крайне тяжелые травмы, когда пересекал перекресток на мотоцикле Kawasaki на красный свет. Он столкнулся с автомобилем KIA Ceed под управлением 28-летнего водителя. Молодого человека госпитализировался в состоянии клинической смерти, позже он скончался.

До этого миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в поселке Мичуринское Ленинградской области. На изгибе трассы он не справился с управлением мотоциклом Triumph Bonneville и столкнулся с автомобилем, от полученных травм бизнесмен скончался на месте. Иномарка получила серьезные повреждения.

Кроме того, в Петербурге на трассе Пески — Сосново — Подгорье мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником. От полученных травм он скончался до прибытия бригады медиков.