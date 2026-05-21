21 мая 2026 в 11:02

Миллиардер погиб в ДТП на мотоцикле в Ленобласти

Бизнесмен Смирнов погиб при ДТП на мотоцикле в Ленобласти

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Миллиардер Михаил Смирнов погиб в ДТП в поселке Мичуринское Ленобласти во время езды на мотоцикле, передает телеканал «78». Он не справился с управлением на изгибе дороги и столкнулся с автомобилем, от полученных травм он скончался на месте.

Смирнов был за рулем байка марки Triumph Bonneville. Машина при ударе получила серьезные повреждения, пока информации о состоянии водителя нет.

Смирнов был связан с группой «Балтийская топливная компания» (БТК) — одним из крупнейших операторов бункеровочного рынка Северо-Запада. Он, по данным источника, участвовал в 26 компаниях, работавших в сферах нефтепродуктов, логистики, финансов, недвижимости и ресторанного бизнеса. Ключевым активом бизнесмена названа «Нева Ойл», которой он владел наполовину до 2024 года, и через нее был связан с БТК, где ранее являлся совладельцем.

Ранее предприниматель Леонид Радвинский, получивший известность как владелец платформы подписки на контент OnlyFans, умер в возрасте 43 лет из-за рака. Он родился в 1982 году в Одессе, затем его семья переехала в США, где он вырос.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
