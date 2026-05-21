В Армении раскрыли планы по членству в ЕАЭС МИД Армении: выход республики из состава ЕАЭС не рассматривается

Армения не намерена покидать ЕАЭС, и вопрос об исключении республики из союза не может решаться в одностороннем порядке, заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян армянскому агентству Aysor.am. Глава ведомства подчеркнул, что Ереван не подавал заявку на выход, а устав организации не предусматривает механизма принудительного исключения.

Вопрос о выходе Армении из ЕАЭС не может быть обсужден, пока Армения сама не представила такую заявку и не выразила такого желания. А такого желания мы не выражали. Следовательно, вопрос о нашем исключении не может быть обсужден. Такого уставом не предусмотрено, — сказал Мирзоян.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москву не устраивает линия Еревана, построенная на том, чтобы оставаться в ЕАЭС лишь до момента переориентации на Евросоюз. Подобные подходы, по словам дипломата, абсолютно неприемлемы для российской стороны.

Кроме того, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что потенциальный выход Армении из ЕАЭС будет стоить республике минимум $5 млрд (355 млрд рублей). Эта сумма, по словам аналитика, сопоставима с 15% ВВП страны. Потери складываются из удорожания газа, падения товарооборота с Россией и дополнительных расходов бизнеса, пояснил эксперт.