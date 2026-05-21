Найдена пропавшая под Тулой трехлетняя девочка

Пропавшую под Тулой трехлетнюю девочку нашли живой, сообщили ТАСС в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». Девочка пропала во время прогулки в рабочем поселке Дубна.

Девочка найдена у реки <...> пешей поисковой группой, в данный момент проходит эвакуация, — сообщили в поисково-спасательном отряде.

Глава администрации Дубенского района Тульской области Кирилл Гузов заявил, что девочка во время прогулки самостоятельно ушла в лес, где заблудилась и потеряла ориентацию в темноте. По его словам, ребенок проявил интерес к окружающему и не смог сориентироваться на местности, из-за чего оказался в лесу.

21 мая стало известно, что в Тульской области уже вторые сутки продолжались поиски трехлетней девочки, пропавшей во время прогулки на беговеле. Она ушла кататься возле дома в поселке Дубна 20 мая и не вернулась. Позже ее беговел нашли в лесополосе рядом с водоемом — примерно в трех километрах от улицы Калинина, где живет семья ребенка. К поискам привлекли водолазов, которые обследовали реку.