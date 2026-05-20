ВСУ атаковали дронами Ленобласть

Два беспилотных летательных аппарата сбиты силами противовоздушной обороны над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его данным, боевая работа продолжается.

Также глава Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что в небе над регионом уничтожены три вражеских дрона. Жертв и разрушений, предварительно, нет.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны отбивали атаку украинских беспилотников. Целью нападения стала промышленная зона Невинномысска. В регионе объявили опасность атаки дронов. Сведений о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ВСУ в Донбассе погибли два человека. В Ясиноватском округе на автодороге Донецк — Ясиноватая мужчина погиб при ударе вражеского дрона по грузовому автомобилю.