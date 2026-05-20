Житель Кубани планировал сжечь объект на ж/д по указке Киева

Силовики задержали жителя Краснодара, которого подозревают в подготовке поджога объекта энергообеспечения железной дороги по заданию украинского куратора, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. По информации ведомства, мужчину завербовал через мессенджер представитель запрещенной на территории РФ террористической организации.

По его заданию [россиянин] планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения ж/д инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств, — отметили в ЦОС.

Кроме того, злоумышленник распространял в Интернете заведомо ложную информацию в отношении военнослужащих ВС РФ, принимающих участие в спецоперации, уточнили в правоохранители. Возбуждено уголовное дело, решением суда краснодарец заключен под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали подростка, подозреваемого в поджоге трансформаторной подстанции на железнодорожной станции Ручьи по указанию неизвестных кураторов. Молодой человек использовал канистру с горючей жидкостью.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ задержали завербованных Службой безопасности Украины выходцев из ближнего зарубежья, взорвавших беспилотник в воинской части. Операция проходила на территории Воронежской области.