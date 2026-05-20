ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 300 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 273 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 19 мая до 07:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным Минобороны России, украинские беспилотники уничтожили над территориями Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Татарстана. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион и акватории Азовского и Черного морей.

19 мая российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 14:00 до 20:00 мск. Атаке подверглись территории Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московский регион и Республика Крым. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.