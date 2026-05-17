ВСУ выпустили по России более 550 БПЛА

ВСУ выпустили по России более 550 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 556 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 556 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей.

С 22:00 мск 16 мая до 07:00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили беспилотники над территориями Краснодарского края, Московского региона и Республики Крым. Также ВСУ пытались атаковать акватории Черного и Азовского морей.

Утром 16 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 138 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Орловской, Тульской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тверской областей. Также ВСУ пытались атаковать акватории Азовского и Черного морей.