Британский политик высказался о получении гражданства России

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй пожаловался на преследование со стороны британских властей. При этом политик в интервью корреспонденту Lenta.ru на полях Петербургского международного экономического форума сообщил, что пока не планирует подавать на получение российского гражданства.

Я остаюсь британцем, даже если я в изгнании. Я избран депутатом британской политической партии. Я — британец и всегда им буду. Но, конечно, они сделали очень трудным возвращение [в Британию] для меня, моей жены и наших детей. У нас есть трое очень маленьких детей. И если она не может быть в Британии, дети тоже не могут быть там, а значит, и я не могу быть в Британии, — отметил политик.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье оформить российское гражданство для их приемной дочери. Отмечается, что биологическая мать ребенка исчезла после рождения, а сведения об отце отсутствовали.

До этого стало известно, что жители Приднестровья старше 18 лет, постоянно проживающие в регионе, смогут оформить российское гражданство в упрощенном порядке без выполнения ряда обязательных требований. Отдельно в документе определен механизм приема в гражданство несовершеннолетних и недееспособных лиц.