15 мая 2026 в 22:26

Новый указ Путина затронул тысячи жителей Приднестровья

Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин утвердил новый порядок получения гражданства РФ для жителей Приднестровья, следует из данных на официальном портале правовой информации. В указе говорится, что решение принято для защиты прав и свобод человека и гражданина с учетом общепризнанных норм международного права.

Жители Приднестровья старше 18 лет, постоянно проживающие в регионе на момент вступления документа в силу, смогут оформить российское гражданство в упрощенном порядке без выполнения ряда обязательных требований. Отдельно в документе определен механизм приема в гражданство несовершеннолетних и недееспособных лиц.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, согласно которым пошлина за получение вида на жительство для иностранцев вырастет в пять раз — с шести до 30 тыс. рублей. Документ также предполагает значительное увеличение других миграционных пошлин.

До этого правительство России уточнило правила получения единого пособия на детей для иностранцев. С 1 апреля 2027 года приехавшие в РФ граждане смогут претендовать на выплату только после пяти лет постоянного проживания в статусе россиянина. Исключение сделали для получивших гражданство по рождению, участников программы переселения соотечественников, участников СВО и членов их семей.

