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06 июня 2026 в 01:06

ЦИК Армении приняла решение об участии в выборах оппозиционного блока

ЦИК отклонила требование об отстранении блока «Сильная Армения» от выборов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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ЦИК Армении отклонила требование прозападной партии «Республика» об отстранении блока «Сильная Армения» от парламентских выборов 7 июня, передает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Ваагна Овакимяна. Он подтвердил, что инстанция решила отклонить обращение, направленное представителями «Республики» в пятницу, за два дня до голосования.

Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии «Республика» с требованием признать утратившей силу регистрацию блока «Сильная Армения, заявил Овакимян.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предпринимает попытки устранить всех оппонентов перед выборами. По его мнению, подобные действия не будут приняты ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе.

До этого Никол Пашинян сообщил, что первую партию товаров, запрещенных к ввозу в Россию, уже отправили на другие рынки, включая страны Евросоюза. Он добавил, что бизнес-делегации работают и ни один товар не останется невостребованным. Армянский премьер также подчеркнул, что не намерен спорить с Россией, отметив, что его общение с президентом РФ Владимиром Путиным проходит «без нервов».

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