Спастись от рака и диабета: обязательные анализы после 70 лет. Ликбез врача

У человека старше 70 лет организм становится особенно уязвимым, даже если он внешне бодр и не жалуется на здоровье. В этом возрасте болезни часто «прячутся» за стертыми симптомами, а некоторые патологии наблюдаются сразу в нескольких органах. NEWS.ru поговорил с терапевтом Красногорской больницы Еленой Ревковой и выяснил, как помочь пожилым людям правильно и вовремя пройти обследование.

Как проверить работу почек людям старше 70 лет

Даже если человек внешне бодр, активен, гуляет в парке, ходит в магазин и не жалуется на здоровье, его резервы незаметно истощаются. Болезни у людей старше 70 лет часто «прячутся» за стертыми симптомами, а многие патологические процессы развиваются в нескольких органах. По этой причине задача родственников состоит в том, чтобы помочь бабушке или дедушке вовремя пройти обследование и следить за ключевыми показателями здоровья.

Пожилым людям нужны не общие чекапы, а персонализированный возрастной контроль. Это уже не профилактика, а инструмент сохранения жизни и самостоятельности. К основным показателям и обследованиям, в частности, относится цистатин С.

Если раньше врачи оценивали работу почек по креатинину и скорости клубочковой фильтрации, то у пожилых людей эти показатели не всегда объективны из-за возрастного снижения мышечной массы. Цистатин С — более точный маркер, который показывает снижение функции почек на ранней стадии, даже при нормальном креатинине.

Этот анализ нужно обязательно сдавать раз в год, особенно тем, у кого наблюдается нестабильное давление, диагностированы сахарный диабет или сердечная недостаточность. Но даже у тех пациентов, которые никогда не болели сахарным диабетом, с возрастом меняется углеводный обмен.

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Как правильно проверять уровень глюкозы в крови людям старше 70 лет

Гликированный гемоглобин показывает усредненный уровень сахара в крови за три месяца и позволяет вовремя заподозрить скрытый диабет или предиабет. При этом следует отметить, что сахарный диабет у людей старше 70 лет нередко протекает атипично и маскируется под усталость. Таким пациентам особенно важно сдавать анализ на наличие белка в моче (микроальбуминурия), который является предвестником инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности. Появление белка в моче на ранней стадии говорит о поражении почек и сосудов еще до ухудшения анализов крови.

Что не так с уровнем холестерина у людей старше 70 лет

У людей старше 70 лет может наблюдаться нормальный холестерин, но высокий индекс атерогенности (соотношение «плохих» и «хороших» липидов). Это более информативный показатель риска атеросклероза, чем «общий холестерин». Высокий индекс атерогенности связан с риском инфаркта, инсульта, а также ухудшения кровоснабжения мозга.

Если у человека наблюдается изменение соотношения мышечной и жировой массы, это влияет на метаболизм, устойчивость к инфекциям и риск падений. Биоимпедансный анализ (BIA) показывает уровень висцерального жира, опасного для сосудов и печени, процент мышечной массы, а также воды в организме.

Анализы на какие витамины нужно сдавать людям старше 70 лет

Нельзя забывать о фолиевой кислоте и витамине D. Оптимальные уровни: 30–50 нг/мл (75–125 нмоль/л). Вопреки распространенному мнению, эти витамины необходимо принимать не только подросткам и женщинам, но и людям старше 70 лет. Они влияют не только на кости, но и на иммунитет, мышцы, когнитивные функции, а также на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фолиевая кислота также снижает уровень гомоцистеина — маркера сосудистого старения.

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Согласно данным международных исследований, дефицит витамина D и фолиевой кислоты в организме может вызывать депрессию, которая особенно опасна в пожилом возрасте.

Как предотвратить тромбоз людям старше 70 лет

Тромбоз — сосудистое заболевание, которое часто диагностируют у людей преклонного возраста. Причиной может быть высокий гомоцистеин, который ускоряет развитие атеросклероза, ухудшает память и внимание. По этой причине его нужно контролировать, сдав соответствующий анализ.

Почему уровень калия и натрия имеет особое значение для людей старше 70 лет

Особое внимание нужно уделить расшифровке анализов и показателей. К примеру, даже небольшие отклонения по калию и натрию могут привести к судорогам, аритмиям, а также резкому ухудшению самочувствия. У пожилых людей часто нарушен водно-солевой обмен из-за приема мочегонных, сердечных препаратов или заболеваний почек, поэтому в норме натрий составляет 135–145 ммоль/л, калий — 3,5–5,1 ммоль/л, хлор — 96–106 ммоль/л.

Какой анализ помогает выявить онкологию у людей старше 70 лет

Пожилым людям также нужно сдавать СА 19-9 — этот маркер не используется для скрининга онкологических заболеваний у здоровых людей. Однако у пациентов пожилого возраста, особенно с подозрением на опухоли органов брюшной полости, его определение помогает врачу уточнить диагноз или отследить динамику заболевания. Норма СА 19-9 у взрослых — до 37 Ед/мл. У пожилых пациентов допустимы небольшие колебания, особенно при хронических воспалительных заболеваниях органов пищеварения.

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Этот анализ назначается не всем подряд, а при наличии конкретных симптомов или подозрений. Это происходит в том случае, если у пожилого пациента беспричинно снижается вес, появляются боли в животе, особенно в правом подреберье или в эпигастрии, возникают устойчивый кожный зуд, желтуха, нарушается стул, отмечается стеаторея (жирный стул).

Однако около 5–7% людей в принципе не способны вырабатывать этот маркер (в силу генетических особенностей антигенной системы Льюиса). У таких пациентов анализ будет давать ложнонормальный результат даже при наличии опухоли. Но если у пожилого человека на фоне симптомов ЖКТ или отклонений УЗИ, КТ или МРТ растет СА 19-9, врачи продолжают обследование: назначают магнитно-резонансную холангиопанкреатографию, эндоскопию, а также биопсию. Этот маркер сам по себе не ставит диагноз, но помогает не упустить проблему.

Родственникам пожилых людей крайне желательно присутствовать на обследованиях вместе с ними, если разрешает врач. Такая поддержка позволяет пациентам спокойнее относиться к анализам. Они также видят, что на состояние их здоровья обращают внимание не только медик, но и близкие люди.

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