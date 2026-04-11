Топ-8 опасных мифов о венерических инфекциях: спасительный ликбез от врача

Инфекции, передающиеся половым путем, остаются одной из самых обсуждаемых и одновременно самых мифологизированных тем в медицине. Многие ориентируются не на факты, а на устоявшиеся заблуждения. Врач — акушер-гинеколог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Подмосковья Мария Давыдова в интервью NEWS.ru развеяла главные заблуждения об ИППП и объяснила, как снизить риск заболеть к минимуму.

Миф 1: все венерические заболевания неизлечимы

Это одно из самых распространенных и пугающих заблуждений. На практике значительная часть ЗППП хорошо поддается лечению. Бактериальные инфекции, такие как сифилис, гонорея, хламидиоз, при своевременной диагностике могут быть полностью излечены.

Действительно, существуют вирусные инфекции, например, ВИЧ, вирус простого герпеса, ВПЧ, которые сохраняются в организме длительно. Однако и в этих случаях речь не идет о безысходности: современные методы терапии позволяют контролировать течение заболевания, снижать вирусную нагрузку и практически исключать риск передачи при соблюдении рекомендаций.

Миф 2: все передается только при классическом половом контакте

Передача инфекций возможна не только при вагинальном сексе. Оральные и аногенитальные контакты также несут риск. Более того, некоторые инфекции (например, ВПЧ или герпес) могут передаваться при контакте «кожа к коже» через микроповреждения слизистых. Поцелуи считаются менее рискованными, но при наличии повреждений слизистой оболочки или активных высыпаний вероятность передачи отдельных инфекций теоретически возможна. Это подчеркивает, что безопасность — комплексный подход, а не только использование защиты при «основном» контакте.

Миф 3: есть только ВИЧ, сифилис и гонорея

На самом деле спектр ЗППП гораздо шире, чем ВИЧ, сифилис и гонорея. К ним относятся хламидиоз, трихомониаз, микоплазменная и уреаплазменная инфекции, вирус папилломы человека, генитальный герпес и ряд других заболеваний. Многие из них протекают скрыто, без выраженных симптомов, но при этом могут приводить к серьезным последствиям: хроническим воспалительным процессам, бесплодию, осложнениям беременности и даже онкологическим заболеваниям (например, при ВПЧ).

Миф 4: лечение всегда длительное и тяжелое

Современные подходы терапии значительно изменились. В ряде случаев лечение занимает короткое время и может ограничиваться одним препаратом или коротким курсом антибиотиков. Длительная и сложная терапия чаще требуется при запущенных формах, осложнениях или при наличии сопутствующих заболеваний. Именно поэтому ранняя диагностика играет ключевую роль: чем раньше выявлена инфекция, тем проще и быстрее ее устранить.

Миф 5: ориентироваться на низкую вероятность заражения

Часто можно услышать рассуждения в духе: «Риск заражения очень маленький». Однако с медицинской точки зрения такой подход некорректен. В реальной ситуации есть только два исхода: заражение произошло или нет. Невозможно заранее предсказать, какая именно ситуация окажется «той самой». Поэтому отказ от защиты на основании «низкой вероятности» — это сознательное увеличение риска.

Миф 6: если нет симптомов, проверяться не нужно

Это одно из самых опасных заблуждений. Многие инфекции длительное время протекают бессимптомно. Человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, при этом являясь носителем и источником передачи. Скрытое течение особенно характерно для хламидиоза, ВПЧ, ВИЧ на ранних стадиях. Отсутствие симптомов не означает отсутствия заболевания.

Миф 7: презерватив полностью защищает, проверяться не нужно

Барьерная защита действительно значительно снижает риск передачи инфекций, но не обеспечивает абсолютной гарантии. Некоторые возбудители передаются при контакте кожи вне зоны, закрытой презервативом. Кроме того, важен человеческий фактор: ошибки в использовании, повреждения, несоблюдение правил хранения. Поэтому регулярное обследование остается необходимой частью заботы о здоровье, даже при использовании средств защиты.

Миф 8: в длительных отношениях нет рисков

Стабильные отношения часто воспринимаются как зона безопасности. Однако важно учитывать, что инфекции могут сохраняться в организме длительное время без симптомов. Кроме того, каждый человек имеет свой предыдущий опыт. Поэтому грамотной практикой считается обследование обоих партнеров и открытое отношение к вопросам здоровья.

