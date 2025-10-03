Зря смеетесь, все в группе риска: ликбез от врача, как не заболеть гонореей

Гонорея (в народе — триппер) — инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria gonorrhoeae (гонококк). Она передается преимущественно половым путем и поражает слизистые оболочки мочеполовой системы, прямой кишки, горла и глаз. Врач — дерматолог-венеролог Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Марина Русак рассказала NEWS.ru о первых симптомах гонореи и о том, как не подцепить опасный недуг.

Симптомы гонореи

Гонорея относится к группе инфекций, передающихся половым путем. Заболевание обладает высокой контагиозностью: при половом контакте с инфицированным партнером вероятность заражения достигает 50–60% при отсутствии барьерной защиты.

Симптомы гонореи различаются у женщин и мужчин. Так, в первом случае симптомы часто стертые или отсутствуют, что усложняет диагностику. Возможны выделения из влагалища, учащенное мочеиспускание, боли внизу живота или кровянистые выделения между менструациями.

Во втором — чаще всего проявляется жжение и боль при мочеиспускании, слизисто-гнойные выделения из уретры, покраснение и отек наружных половых органов. При этом у мужчин, как и у женщин, может наблюдаться зуд в анальном отверстии.

Важно понимать, что у 30–50% женщин и 10% мужчин гонорея может протекать бессимптомно, оставаясь источником заражения для партнеров. Женщины чаще остаются бессимптомными из-за анатомических особенностей — инфекция поражает внутренние структуры (шейку матки, влагалище), где признаки менее заметны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто рискует заразиться гонореей в первую очередь

Заразиться гонореей могут все сексуально активные люди, но риск повышен у тех, кто ведет нерегулярную половую жизнь без использования барьерной защиты, а также у молодых людей возраста 18–25 лет с высокой активностью социальных контактов. Особенно осторожными следует быть тем, кто употребляет алкоголь или наркотики, что снижает контроль над безопасным поведением.

Чем опасна недолеченная гонорея

Если гонорею не выявить и не лечить, инфекция может приводить к серьезным последствиям. У женщин могут возникнуть воспалительные заболевания органов малого таза (сальпингит, оофорит), которые повышают риск бесплодия, внематочной беременности и хронических болей. У мужчин — простатит, эпидидимит и снижение фертильности. В обоих случаях — гонококковый сепсис (редко, но опасно), поражения суставов и кожи, осложнения при беременности, передача инфекции ребенку во время родов (гонобленнорея новорожденного).

Как избежать заражения гонореей

Профилактика гонореи строится, в частности, на барьерной защите — презервативах. Контрацепция важна при всех типах сексуальных контактов: вагинальных, анальных и оральных. Помните, что антибактериальные спринцевания или мыло не защищают от гонореи, потому что гонококк проникает в слизистую и ткани, а не только находится на поверхности кожи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям из группы риска также рекомендуется сдавать анализы не реже одного раза в год. Беременным женщинам обязательны тесты на ИППП, включая гонорею, чтобы предотвратить осложнения для ребенка. Обычно тестирование проводят в первом триместре, а при рисках — повторно в третьем. Это позволяет выявить инфекцию до передачи плоду и вовремя начать лечение.

Следует уточнить, что все половые партнеры инфицированного должны пройти обследование и при необходимости лечение. Партнер, который прошел терапию, может избавиться от бактерий в своем организме, но при контакте с не пролеченным партнером снова получает инфекцию. Это называется реинфекция, и она так же опасна, как и первичное заражение. При этом каждая новая инфекция увеличивает риск воспалительных процессов органов малого таза, эпидидимита и простатита, а у женщин — бесплодия. Вместе с тем увеличивается вероятность хронического течения болезни и скрытого носительства.

Можно ли полностью вылечить гонорею

Гонорея успешно лечится антибиотиками, назначаемыми врачом-венерологом или инфекционистом, но для достижения хорошего результата нужно строго следовать схеме терапии и не прекращать ее самостоятельно. Важно исключить все половые контакты на время лечения, а после пройти контрольный анализ через одну-две недели.

Главная профилактика — барьерная защита, регулярное обследование, информированность и ответственное отношение к половым контактам. Кроме того, облегчить состояние можно и самостоятельно в совокупности с лечением: нужно ежедневно делать мягкое подмывание теплой водой без агрессивного мыла, избегать душистых гелей и спиртосодержащих средств, чтобы не раздражать слизистые. Также следует ежедневно менять нижнее белье, отдавать предпочтение хлопковым тканям.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Роль питания в профилактике гонореи

Следует пить достаточно воды для промывания мочевых путей, полноценно питаться, включая еду, богатую витаминами и микроэлементами, что помогает иммунной системе. Следует отдать предпочтение фруктам и овощам с высоким содержанием витаминов C, A, E (цитрусовые, киви, морковь, шпинат), а также белковым продуктам для восстановления тканей (рыба, курица, яйца, бобовые) и пище, в которой содержится цинк и селен (орехи, семена, морепродукты).

Следует исключить алкоголь и табак — они замедляют восстановление организма и снижают эффективность будущего лечения. Так, спиртное способно снижать активность иммунной системы, усиливать воспалительные процессы и одновременно уменьшать эффективность антибактериальной терапии. Курение в свою очередь ухудшает кровоснабжение слизистых оболочек и снижает местный иммунный ответ, что затрудняет полное подавление инфекции. В результате у пациентов, злоупотребляющих алкоголем и никотином, выше риск осложнений и хронизации заболевания, даже при правильном подборе антибиотиков.

Обратите внимание, что применение любых антибиотиков или народных методов до осмотра врача опасно. Они могут маскировать симптомы, привести к осложнениям и сделать инфекцию устойчивой к препаратам.

