22 августа 2025 в 12:45

Европу накрыла волна венерических заболеваний

Onet: в Европе растет число случаев гонореи, ВИЧ и сифилиса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Всплеск венерических заболеваний, таких как ВИЧ, сифилис и гонорея, зафиксирован в странах Европы, передает польское издание Onet. По данным источника, негативная тенденция затрагивает и Польшу, что свидетельствует о широком распространении проблемы на всем континенте. По словам венеролога Божены Бержневской, заболевания, передающиеся половым путем, имеют тенденцию передаваться парами.

Поэтому при обнаружении гонореи следует исключить и другие инфекции — сифилис, а также ВИЧ, ВПЧ, генитальный герпес и гепатит С, — сказала она.

Ранее врач Дмитрий Буланов заявил, что на самом деле заразиться венерическими заболеваниями в общественных местах через туалет или полотенце практически невозможно. По его словам, для того чтобы человек подхватил инфекцию, она должна попасть в организм через слизистые.

До этого дерматолог Захар Коган ранее заявил, что люди, которые посещают страны с развитым секс-туризмом, рискуют заразиться венерическими заболеваниями. По его словам, в числе таких туристических направлений Куба и Таиланд.

ВИЧ
сифилис
гонорея
Европа
