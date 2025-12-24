Стало известно, как разные поколения россиян празднуют Новый год

Социальная сеть «Одноклассники» и компания ЮMoney выяснили, что более половины зумеров в возрасте от 18 до 26 лет (52%) празднуют Новый год в нетрадиционном формате. Согласно опросу, 76% миллениалов в возрасте от 27 до 42 лет и 63% представителей поколения X от 43 до 58 лет встречают Новый год за домашним семейным ужином.

Каждый пятый зумер покупает вещи и продукты к празднику, используя популярные российские распродажи. При этом 13% из них копят бонусы и применяют кешбэк для оптимизации трат.

Как выяснилось, большую часть расходов миллениалов составляют подарки — 53%. А поколение X и зумеры привыкли тратиться на еду и напитки — 63% и 66% соответственно. Всего в опросе приняли участие 1800 пользователей.

