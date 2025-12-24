Психолог рассказала, почему дети стали чаще страдать от ментальных проблем Психолог Шишова: школьный буллинг увеличил число детей с ментальными проблемами

Школьный буллинг, колоссальные учебные нагрузки, завышенные требования и культура успеха в обществе привели к увеличению числа детей с ментальными проблемами, заявила «Радио 1» психолог Татьяна Шишова. Эту тревожную тенденцию она также связала с ранним и бесконтрольным погружением в цифровую среду.

Долгое пребывание перед экраном само по себе ослабляет психику. Более того, многие дети, пребывая в Сети, сталкиваются с депрессивным и деструктивным контентом. Самое главное — уметь отслеживать изменения в поведении ребенка. Если он стал слишком раздражительным или плаксивым, вероятно, это не на пустом месте, — предупредила Шишова.

Она добавила, что ситуацию усугубляет и мода среди подростков на романтизацию психических расстройств. Вдобавок ко всему у многих современных детей есть дефицит живого общения, а это важная составляющая эмоциональной поддержки.

