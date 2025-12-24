Новый год-2026
24 декабря 2025 в 06:00

Психолог объяснила, как подготовить ребенка к пополнению в семье

Психолог Маденко: первенца нужно вовлекать в подготовку к рождению младшего

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Старшего ребенка необходимо активно вовлекать в подготовку к рождению младшего брата или сестры, заявила NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. По ее словам, это поможет первенцу легче принять новый этап в жизни семьи и снизит возможные тревоги.

Ожидание появления брата или сестры может быть как волнующим, так и вызывающим стресс для старших детей. Подготовкой к новой жизненной ситуации родители помогают понять и принять перемену без страха и тревог. Существует пять основных шагов. Шаг первый: расскажите о беременности и ожидаемом пополнении в семье. Объясните детям, что они станут старшими братьями или сестрами. Шаг второй: вовлекайте ребенка в подготовку. Пригласите его выбирать вещи для малыша, участвовать в украшении детской комнаты новыми игрушками или предметами интерьера, — посоветовала Маденко.

По ее словам, не менее важны последующие этапы: обсуждение чувств ребенка, подготовка его к реалиям ухода за новорожденным и главное — уверение в том, что родительская любовь не разделится, а приумножится. Она добавила, что такая последовательность действий, адаптированная под традиции и уклад конкретной семьи, создает благоприятную атмосферу и развивает у старшего ребенка социально-эмоциональную компетентность.

Третий шаг по подготовке первенца к рождению младшего ребенка заключается в обсуждении чувств и эмоций. Поддержите его, ответьте на все вопросы и объясните, что любой страх, волнение или зависть — это естественные чувства. Шаг четвертый: подготовьте старшего ребенка к новой реальности. Расскажите ему о том, что он может ожидать от новорожденного: почему младенец плачет, чем он занимается, какие заботы о нем будут нужны. Шаг пятый: объясните, что любовь в семье не разделится, а приумножится. Следуя этим простым шагам, родители создадут благоприятную атмосферу и помогут старшему ребенку легче принять этот важный и новый этап в их жизни, — резюмировала Маденко.

Ранее известная телесваха Роза Сябитова, комментируя планы Минобрнауки по проведению «Школы молодых родителей» в российских вузах, заявила, что лекции о подготовке к родительству будут полезны студентам. Однако, по ее словам, следует выяснить, найдет ли данная инициатива отклик в обществе.

