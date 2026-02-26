Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 10:33

«Королева марафонов» снова стала владелицей «Садов Адыгеи»

Елена Блиновская вновь стала единственным учредителем «Садов Адыгеи»

Елена Блиновская Елена Блиновская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Елена Блиновская вновь стала единственным владельцем компании «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 млн рублей, следует из юридических документов. С 20 февраля 2026 года «королева марафонов» значится учредителем со 100% долей организации, генеральным директором выступает Людмила Цулаева, передает РИА Новости.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной уже восстанавливал право собственности блогерши на эту компанию. Заблокированных счетов у ООО в настоящее время нет.

При этом, как следует из материалов приставов, в отношении «Садов Адыгеи» по-прежнему действует исполнительное производство о наложении ареста. Его возбудили еще в сентябре 2025 года на основании исполнительного листа Майкопского городского суда.

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Блиновской 1,27 млн рублей по иску финансового управляющего. Платежи за автомобиль Lamborghini признали незаконными в рамках дела о банкротстве, так как они нарушили права кредиторов.

Елена Блиновская
суды
компании
частная собственность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран и США приступили к третьему раунду переговоров в Женеве
Кот попал в клинику в тяжелом состоянии после «деликатной» стирки
Появились новые детали о напавшем на кубинских пограничников катере
Пенсионерка из Саратова едва не убила сожителя сестры во время застолья
Алиев принял участие в открытии мемориала жертвам Ходжалинского геноцида
КНДР усилит оборону на южной границе
«Искусственный проект»: политолог о роли стран Балтии в кризисе на Украине
Ким Чен Ын приказал оснастить северокорейский флот ядерным оружием
Москвичу грозит 10 лет за контрабанду двигателей для военной техники
«Наша!»: Симоньян вышла на связь с громким заявлением об Антарктиде
«ФосАгро» приняла участие в форуме об ответственной деловой практике
«Губернаторы ходят в темноте»: Гладков попал в курьезную ситуацию
Появилось видео, как уфимцу едва не оторвало голову на входе в лифт
В ГД рассказали о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2026 году
Стало известно, что кроется за вторжением американского катера в воды Кубы
Дачников предупредили о штрафах за ряд растений
Политолог указал на роковую ошибку Украины
Россиянин убил соседа из-за долга
Адвокат рассказал, как участникам СВО защищать себя от мошенников
У россиянки украли деньги, которые она везла мошенникам
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю
Семья и жизнь

Постный стол: как питаться разнообразно и вкусно семь дней в неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.