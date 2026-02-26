«Королева марафонов» снова стала владелицей «Садов Адыгеи»

Елена Блиновская вновь стала единственным владельцем компании «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 млн рублей, следует из юридических документов. С 20 февраля 2026 года «королева марафонов» значится учредителем со 100% долей организации, генеральным директором выступает Людмила Цулаева, передает РИА Новости.

В октябре 2025 года Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Блиновской Марии Ознобихиной уже восстанавливал право собственности блогерши на эту компанию. Заблокированных счетов у ООО в настоящее время нет.

При этом, как следует из материалов приставов, в отношении «Садов Адыгеи» по-прежнему действует исполнительное производство о наложении ареста. Его возбудили еще в сентябре 2025 года на основании исполнительного листа Майкопского городского суда.

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Блиновской 1,27 млн рублей по иску финансового управляющего. Платежи за автомобиль Lamborghini признали незаконными в рамках дела о банкротстве, так как они нарушили права кредиторов.