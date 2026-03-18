Что известно об убийстве министра разведки Ирана ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра разведки Ирана точечным ударом ВВС

Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в ходе ночного авиаудара по Тегерану 18 марта. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

В ЦАХАЛ подчеркнули стратегическую значимость этой атаки, отметив, что ведомство Хатиба курировало шпионаж и тайные операции против еврейского государства по всему миру. В пресс-службе отметили, что будучи министром разведки, Хатиб якобы сыграл значительную роль во время подавления недавних протестов по всему Ирану.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает недопустимым физическое устранение политических лидеров Ирана, а также других стран. Кремль выразил жесткую позицию России в связи с атаками на высокопоставленных лиц Исламской Республики.