18 марта 2026 в 14:05

Что известно об убийстве министра разведки Ирана

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации министра разведки Ирана точечным ударом ВВС

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
Армия обороны Израиля взяла на себя ответственность за ликвидацию министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба в ходе ночного авиаудара по Тегерану 18 марта. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

В ночь на среду израильские ВВС, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, в результате целенаправленного удара по Тегерану ликвидировали министра разведки Эсмаила Хатиба, — говорится в официальном заявлении ведомства.

В ЦАХАЛ подчеркнули стратегическую значимость этой атаки, отметив, что ведомство Хатиба курировало шпионаж и тайные операции против еврейского государства по всему миру. В пресс-службе отметили, что будучи министром разведки, Хатиб якобы сыграл значительную роль во время подавления недавних протестов по всему Ирану.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва считает недопустимым физическое устранение политических лидеров Ирана, а также других стран. Кремль выразил жесткую позицию России в связи с атаками на высокопоставленных лиц Исламской Республики.

