«Нафтогаз» сообщила о повреждениях инфраструктуры Компания «Нафтогаз» заявила о повреждении объектов инфраструктуры под Черниговом

На севере Украины в Черниговской области повреждены объекты инфраструктуры компании «Нафтогаз». По данным предприятия, зафиксировано разрушение критически важного оборудования.

Инфраструктура на Черниговщине. <...> На территории производственных объектов зафиксировано разрушение критически важного оборудования, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Нафтогаза».

Компания уточнила, что персонал одного из объектов был эвакуирован. Других подробностей инцидента, включая характер разрушений и возможных пострадавших, пока не приводится.

До этого стало известно, что инфраструктура «Нафтогаза» получила повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Пресс-служба компании информировала в опубликованном сообщении о повреждениях сразу нескольких объектов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Источники SHOT отметили, этой ночью прилеты зафиксированы в областном центре, а также в Каменском (бывшем Днепродзержинске). По его информации, российские военные продолжают наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.