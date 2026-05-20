Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах

На основном конкурсе 79-го Каннского кинофестиваля, который проходил 19 мая, состоялась премьера нового фильма Андрея Звягинцева под названием «Минотавр». Что известно о картине? Каковы ее шансы на получение «Золотой пальмовой ветви»?

Что известно о новом фильме Звягинцева

Звягинцев в интервью поделился, что основная часть действия его фильма разворачивается в сентябре 2022 года, в период, когда в России объявили частичную мобилизацию. В центре сюжета — «политические и социальные разногласия, которые делят общество на две части». Глеб, директор процветающей компании, сталкивается с семейными трудностями после измены супруги. Эти проблемы усугубляются нестабильностью на работе, вызванной отъездом части сотрудников за границу.

Сценарий, созданный Звягинцевым в соавторстве с Семеном Ляшенко, вдохновлен классической лентой Клода Шаброля «Неверная жена». По словам Стефани Банбери из Deadline, фильм сохраняет узнаваемые черты русской культуры — и в нем фигурируют как «российские нувориши, обсуждающие импорт вина, пока их женщины поздравляют друг друга с удачными пластическими операциями», так и «местный чиновник, разрушающий жизни простых рабочих, чтобы защитить собственную пропитую шкуру».

Действие фильма, снятого в Риге, разворачивается в вымышленном российском городе Красноборске. В главных ролях снялись Дмитрий Мазуров и Ирис Лебедева, а оператором фильма стал Михаил Кричман, который уже работал со Звягинцевым.

Что критики говорят о «Минотавре»

«Минотавр» — это первый фильм российского режиссера за девять лет. Картину называют одним из главных претендентов на призы кинофестиваля, включая «Золотую пальмовую ветвь». Работа Звягинцева вызывает у многих критиков ощущение уныния и тоски.

«Вдохновляясь „Неверной женой“ Клода Шаброля, фильм переформулирует частную историю адюльтера в более масштабную политическую притчу, разворачивающуюся в современной России и исследующую темы власти, контроля и мужественности. Холодная, но точная операторская работа создает намеренно жуткое ощущение неумолимости, нависающей над дотошно рассказанной историей. Не такое важное кино, как „Нелюбовь“ или „Левиафан“, но крайне эффективное в том, как оно сообщает свое нигилистическое мировоззрение», — написал Мэтт Нелья из Next Best Picture.

Критик IndieWire Дэвид Эрлих назвал фильм «монументальным и сокрушительным». Питер Брэдшоу в своей рецензии для The Guardian назвал «Минотавра» нуаровой историей о неверности и мести, которая приобретает дополнительные оттенки смысла благодаря контексту циничного мира и политических интриг.

«Картина мира, в котором сильные, утопая в ненависти к себе, сделали сокрытие преступлений образом жизни», — говорится в публикации.

Гай Лодж из Variety отмечает, что Звягинцев вновь предстал перед публикой в кинематографе на высшем уровне.

«Фильм пышет яростью, отчаянием, гибкими метафорами и чернейшим висельническим юмором», — добавил он.

Может ли «Минотавр» забрать главный приз в Каннах

С момента анонса программы Каннского кинофестиваля фильм «Минотавр» является одним из основных претендентов основного конкурса. По данным кинокритика Нила Янга, который анализирует прогнозы букмекеров, на 19 мая вероятность получения «Золотой пальмовой ветви» лентой Андрея Звягинцева оценивалась как 5 к 1. Только драма румынского режиссера Кристиана Мунджиу под названием «Фьорд» имеет более высокие шансы.

«Легко могу представить, что Пак Чхан-ук будет за „Минотавра“, потому что тот нагнетает настоящую тьму. Возможно, у нас уже есть победитель», — пишет Алекс Биллингтон для FirstShowing.net.

Звягинцев ранее уже получал приз жюри и награду за лучшую сценарную работу на Каннском фестивале.

Отмечается, что букмекеры также высоко оценивают шансы на победу в Каннском фестивале таких фильмов, как «Любовь моя» Родриго Сорогойена, «Внезапно» Рюсукэ Хамагути, «Отечество» Павла Павликовского и «Надежда» На Хон-джина. Помимо них, в основном конкурсе участвуют «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Трус» Лукаса Донта, «Бумажный тигр» Джеймса Грея и другие картины. Председателем жюри в этом году стал корейский режиссер Пак Чхан-ук.

