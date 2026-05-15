Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному

Сын экс-президента захотел снять фильм об отце и обратился к заключенному Сын экс-президента Бразилии попросил у банкира $26,8 млн на съемки кино об отце

Кандидат на пост президента Бразилии Флавио Болсонару, сын экс-лидера страны Жаира Болсонару, попросил у банкира, обвиняемого в коррупции, $26,8 млн. (1,9 млрд рублей) для финансирования фильма о его отце, пишет Guardian. Подлинность утекших голосовых и текстовых сообщений позже подтвердил сам политик.

Случившееся уже названо самым серьезным ударом по сенатору с момента его выдвижения в качестве кандидата на пост президента. Его отец находится под домашним арестом после того, как его осудили за попытку государственного переворота.

Запросы о финансировании направлялись банкиру Даниэлю Воркаро. Он сейчас находится в тюрьме и является фигурантом дела, которое многие считают крупнейшим банковским мошенничеством в стране и одним из самых масштабных коррупционных скандалов в новейшей истории Бразилии.

Ранее сообщалось, что Жаир Болсонару будет отбывать 27-летний срок за попытку государственного переворота под домашним арестом из-за ухудшения здоровья. Председатель Верховного суда страны Александре де Мораес принял такое решение после госпитализации экс-лидера 13 марта из-за пневмонии.