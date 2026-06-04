Российский аэропорт закрыл небо для самолетов

В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь агентства, советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов,

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Меры также приняли для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Эти меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

Также стало известно, что в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили эксперимент по посадке в самолет с использованием биометрических данных. Нововведение затронет рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом, выполняемые «Аэрофлотом».