Один российский аэропорт ввел временные ограничения Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Волгограда, сообщили в пресс-службе Росавиации. Эти ограничения носят временный характер, уточнили в ведомстве.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Меры также приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Кроме того, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. Эти меры начали действовать в аэропорту Нижнего Новгорода Чкалов, а также в ярославской авиагавани Туношна.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила о временных ограничениях в аэропорту Череповца. Рейсы начали принимать согласованно.