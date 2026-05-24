Аэропорт Череповца временно ограничил прием и отправку рейсов Росавиация: аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Череповца принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба Росавиации в МАКСе. В воздушной гавани ввели временные ограничения.

Аэропорт Череповец. Принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства, — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что принятые меры нужны для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве призвали пассажиров уточнять статус своих рейсов из-за возможных изменений в расписании.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Нижнего Новгорода. Данные меры имеют временный характер и необходимы для безопасности полетов, уточнили в Росавиации.

До этого в аэропортах Московского региона более чем на два часа были задержаны 30 рейсов в связи с временными ограничениями. Минтранс РФ напомнил, что для поддержки пассажиров был задействован дополнительный персонал и бесплатные комнаты матери и ребенка.