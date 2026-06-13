ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым

ВСУ ударили по мостам, ведущим в Крым Сальдо сообщил об ударах по ведущим в Крым мостам

Украинские военные нанесли удары по мостам, ведущим на территорию Крыма, сообщил в своем канале на платформе МАКС глава Херсонской области Владимир Сальдо. Также, по его словам, повреждена конструкция, соединяющая город Геническ с Арабатской стрелкой. Движение в сторону пункта пропуска «Джанкой» в настоящий момент перекрыто, отметил он.

Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП «Джанкой» сейчас перекрыто, — заявил Сальдо.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в городе Новозыбков из-за атаки украинских беспилотников пострадал энергетический объект. После удара специалисты приступили к восстановлению электроснабжения.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска наращивают применение беспилотников самолетного типа с целью расколоть российское общество и нанести урон экономике страны. Глава государства выразил уверенность, что Вооруженным силам Украины не удастся добиться поставленных задач.