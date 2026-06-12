Власти обнародовали последствия атаки ВСУ на Брянскую область Объект энергоинфраструктуры получил повреждения после атаки ВСУ под Брянском

В Новозыбкове Брянской области из-за удара украинских беспилотников получил повреждения объект энергетической инфраструктуры, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук в мессенджере МАКС. В настоящий момент принимаются все возможные меры для того, чтобы стабилизировать подачу электричества.

В результате атаки украинских ББПЛА в Новозыбкове поврежден объект энергетической инфраструктуры. В настоящее время принимаются все возможные меры по стабилизации подачи электроэнергии, — сказано в сообщении.

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