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11 июня 2026 в 21:00

ВСУ атаковали дроном ребенка, гуляющего во дворе дома

Пятилетний ребенок пострадал при атаке украинского FPV-дрона в Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Вооруженные силы Украины атаковали с помощью FPV-дрона Климовский район Брянской области, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук в МАКСе. В результате удара пострадал пятилетний мальчик.

В Климовском районе в результате атаки FPV-дрона ранен пятилетний ребенок, — написал он.

Ковальчук отметил, что мальчик гулял во дворе дома. Медики оказали ему помощь, но ребенка пришлось госпитализировать.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

Утром 11 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 330 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Смоленской, Калужской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Московский регион, Крым и акватории Черного и Азовского морей.

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