Двое детей и несколько взрослых пострадали при атаке ВСУ под Белгородом

Двое детей и несколько взрослых пострадали при атаке ВСУ под Белгородом Пять человек пострадали при атаке ВСУ на коммерческий объект под Белгородом

Вооруженные силы Украины атаковали коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа с помощью беспилотника, говорится в канале регионального оперштаба в МАКСе. В результате удара пострадали пять мирных жителей, среди которых оказались двое детей.

В поселке Разумное Белгородского округа беспилотник ВСУ ударил по коммерческому объекту. Пострадали пять мирных жителей, в том числе два ребенка, — сказано в сообщении.

По данным оперштаба, двое несовершеннолетних были госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Девятимесячная девочка получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. В ведомстве добавили, что пятилетняя девочка пострадала от осколочного ранения бедра.

Ранее сообщалось, что бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре. Пострадавшие объекты находятся в Центральном округе. Спасатели помогли убрать опасные конструкции и провели обследование помещений.

В краснодарском оперштабе отмечали, что из-за атаки БПЛА пришлось эвакуировать около 80 человек. Позже местные жители смогли вернуться в свои квартиры.