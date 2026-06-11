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11 июня 2026 в 11:29

Украинский беспилотник повредил бизнес-центр на юге России

Дрон ВСУ повредил бизнес-центр в Краснодаре и многоквартирный дом

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
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Бизнес-центр и соседний многоквартирный дом получили серьезные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины в Краснодаре, сообщил региональный оперштаб. В публикации говорится, что пострадавшие объекты находятся в Центральном округе.

В Центральном округе серьезные повреждения получили многоквартирный дом и соседний с ним бизнес-центр. Помещения и территории обследованы на предмет осколков беспилотника. На месте работает служба спасения Краснодара. Спасатели помогают убирать опасные конструкции. Потом начнут поквартирный обход для оценки ущерба, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что часть Энемского поселения в Адыгее обесточилась из-за обрывов линий электропередачи после атаки ВСУ в ночь на 11 июня.

Также украинская армия атаковала мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильную переправу на направлении Перекоп — Армянск и мост в районе населенного пункта Ставки в Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо подтвердил наличие повреждений.

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