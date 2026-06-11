Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 09:57

Глава Адыгеи сообщил о повреждении ЛЭП в одном из городов

В Адыгее часть Энема обесточена из-за обрывов ЛЭП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Часть Энемского поселения в Адыгее обесточена из-за обрывов линий электропередачи после атаки ВСУ в ночь на 11 июня, сообщил в своем канале в МАКСе глава республики Мурат Кумпилов. Он не раскрыл деталей инцидента.

Часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений и обрывов ЛЭП, — написал Кумпилов.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что в Краснодаре при атаке БПЛА поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла. В результате ночной атаки ВСУ по городу повреждено два дома.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

Регионы
Адыгея
атаки ВСУ
блэкаут
отключения электричества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики нашли заминированный тайник с оружием НАТО под Красноармейском
Раскрыта неожиданная деталь о мигранте, пытавшемся отрезать голову мужчине
Аномальная жара в Москве может вызвать редкое явление «радиоспорадик»
Автоюрист ответил, в каком случае сотрудник ГИБДД не вправе эвакуировать машину
ВСУ атаковали дроном спасателей в ЛНР
Раскрыта судьба одной из пострадавшей в Старобельске студентки
«Дал пощечину»: визит Зеленского на саммит G7 обернулся скандалом
«Мощнейшая сила»: Дмитриев предложил Германии объединиться с Россией
IT-эксперт рассказал, как россиян обманывают в период ЕГЭ
«Калашников» улучшил пропульсивную систему «Хаски»
Врач ответила, правда ли кофе без кофеина полезнее
Готовившего убийство военного агента СБУ записали на «курсы» в Молдавии
Стали известны детали подготовки убийства начальника из Минобороны
Юрист рассказала о нюансах сноса незаконной постройки
В Госдуме назвали истинные цели ударов ВСУ ракетами «Фламинго»
Минфин Иркутской области планирует привлечь кредиты на 11,5 млрд рублей
Встреча с медведицей закончилась трагедией для жителя Хабаровского края
Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках
Прокурор запросил наказание по делу о краже мопеда семьи Сергея Жукова
Режим ЧС ввели после ударов дронов ВСУ в поселке Кубани
Дальше
Самое популярное
Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.