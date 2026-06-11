Глава Адыгеи сообщил о повреждении ЛЭП в одном из городов

Глава Адыгеи сообщил о повреждении ЛЭП в одном из городов В Адыгее часть Энема обесточена из-за обрывов ЛЭП

Часть Энемского поселения в Адыгее обесточена из-за обрывов линий электропередачи после атаки ВСУ в ночь на 11 июня, сообщил в своем канале в МАКСе глава республики Мурат Кумпилов. Он не раскрыл деталей инцидента.

Часть Энемского поселения обесточена из-за повреждений и обрывов ЛЭП, — написал Кумпилов.

Ранее региональный оперштаб сообщил, что в Краснодаре при атаке БПЛА поврежден фасад многоквартирного дома, выбиты стекла. В результате ночной атаки ВСУ по городу повреждено два дома.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону города. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве было перехвачено и уничтожено уже 13 беспилотников.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.