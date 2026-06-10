Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник

Дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы, сообщил в своем канале в МАКСе мэр города Сергей Собянин. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве были перехвачены и уничтожены уже 13 беспилотников.
Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона.
Ранее в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.
Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.