Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник Собянин: силы ПВО Минобороны уничтожили еще один вражеский БПЛА

Дежурные силы противовоздушной обороны успешно сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы, сообщил в своем канале в МАКСе мэр города Сергей Собянин. Согласно оперативным данным, в общей сложности на подлете к Москве были перехвачены и уничтожены уже 13 беспилотников.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава региона.

Ранее в Сибири впервые объявили беспилотную опасность. Губернатор Омской области Виталий Хоценко призвал местных жителей соблюдать меры безопасности.

Также в оперштабе Белгородской области рассказали, что мирный житель получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался.