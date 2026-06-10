В Сибири впервые объявили беспилотную опасность В Омской области впервые объявлена беспилотная опасность

Беспилотная опасность объявлена в Омской области, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. По его словам, местным жителям следует соблюдать меры безопасности.

По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112, — написал глава региона.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева в разговоре с ТАСС объяснила, что беспилотная опасность в регионе объявлена впервые. Также это первый случай для регионов Сибири, отметила она.

Также жителей частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после пожара, возникшего в результате падения беспилотника. По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, возгорание произошло после отражения воздушной атаки на территорию области.

Утром 9 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь сбили 140 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над территорией восьми регионов и акваториями двух морей.