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10 июня 2026 в 01:33

Под Ростовом эвакуировали подопечных дома престарелых после атаки БПЛА

БПЛА БПЛА Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Жителей частных домов и подопечных дома престарелых эвакуировали в Миллеровском районе Ростовской области после пожара, возникшего в результате падения беспилотника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в МАКСе. Возгорание произошло после отражения воздушной атаки на территорию области, добавил он.

По уточненной информации, в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА, — написал Слюсарь.

Атаке подверглись сразу несколько районов Ростовской области. Беспилотники были зафиксированы в Миллеровском, Верхнедонском, Чертковском и Шолоховском районах.

В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых, — сообщил губернатор.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что противовоздушные силы Минобороны России уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты спецслужб.

До этого в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

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