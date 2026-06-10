Собянин сообщил о попытке атаковать Москву беспилотниками Собянин: ПВО Минобороны РФ сбила два беспилотника на подлете к Москве

Противовоздушные силы Минобороны России уничтожили два беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты спецслужб.

Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал Собянин.

Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

Кроме того, восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. Среди пострадавших есть жители Донецка и сотрудники дорожного предприятия в Ясиноватском муниципальном округе.