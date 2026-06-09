Мирные жители пострадали в результате ударов ВСУ в ДНР Пушилин: в ДНР восемь человек пострадали при атаках ударных беспилотников ВСУ

Восемь мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. Среди пострадавших есть жители Донецка и сотрудники дорожного предприятия в Ясиноватском муниципальном округе.

Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, — написал Пушилин.

На автодороге Донецк — Красноармейск возле села Пески тяжелые ранения получил мужчина 2007 года рождения, еще два человека пострадали. На Донецкой кольцевой дороге рядом с селом Яковлевка ранения получили пятеро работников автодорожного предприятия.

Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали: мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина. Как уточнил мэр города Максим Пухов, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома.