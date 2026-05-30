Атака ВСУ на Белгородскую область унесла жизни двух человек Два человека погибли в Белгородской области при атаке украинского беспилотника

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль, сообщил оперштаб региона. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения.

По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи. Оба мужчины доставлены в больницу для обследования.

В ответ на атаки украинских беспилотников российские войска наносят удары высокоточным оружием и дронами. Они работают исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами РФ и акваторией Черного моря. Минобороны России указало, что все они были самолетного типа.

До этого президент России Владимир Путин обращал внимание, что дроны ВСУ уже неоднократно залетали в различные государства. По его словам, первой реакцией в таких случаях всегда является обвинения РФ. Он также подчеркнул, что Москва готова провести объективное расследование, если ей передадут обломки упавшего в Румынии 29 мая дрона, передает пресс-служба Кремля.