«Совершил глупость»: президент Польши раскритиковал министра обороны страны

Президент Польши Кароль Навроцкий на встрече с журналистами обвинил вице-премьера и министра обороны Владислава Косиняк-Камыша в глупости и невыполнении своих обязанностей, сообщает портал Interia.pl. Поводом для резких высказываний послужил подписанный 27 мая премьерами Польши и Великобритании договор об обороне и безопасности, с текстом которого Навроцкий не был заранее ознакомлен.

Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу, — уточнил Навроцкий.

За день до этого глава Минобороны Польши заявил, что «канцелярия президента не является пупом земли» и правительство не обязано заранее информировать главу государства о всех готовящихся международных соглашениях. Навроцкий в ответ подчеркнул, что не станет подписывать документы, содержания которых не знает.

Ранее Навроцкий заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского следует отобрать высшую государственную награду Польши — орден Белого орла. По его словам, украинский политик доказал, что Киев еще не готов стать частью европейской семьи. Причиной для такого резкого заявление стало решение Зеленского присудить наименование «имени героев УПА» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

