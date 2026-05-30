«Спартак» и «Краснодар» наказали за поведение болельщиков «Спартак» и «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей из-за выходок болельщиков

Московский «Спартак» и «Краснодар» оштрафован на общую сумму 260 тыс. рублей после матча Суперфинала Фонбет Кубка России, сообщил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на сайте организации. Санкции были применены за скандирование оскорбительных выражений и нарушение регламента матча.

ФК «Спартак» Москва получил штраф в размере 100 тыс. рублей за то, что зрители матча скандировали оскорбительные выражения. ФК «Краснодар» понес более крупные санкции, получив штраф в 150 тыс. рублей. Это связано с задержкой начала матча, за которую команда оштрафована на 50 тыс. рублей, а также за неподобающее поведение, выразившееся в получении шести предупреждений в игре, что согласно регламенту РФС, предусматривает штраф в 100 тыс. рублей.

Ранее аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. На кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей над головой, и в этот момент Кубок разваливается на части.