ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 01:15

«Спартак» и «Краснодар» наказали за поведение болельщиков

«Спартак» и «Краснодар» оштрафовали на 250 тыс. рублей из-за выходок болельщиков

Футбольный мяч Футбольный мяч Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский «Спартак» и «Краснодар» оштрафован на общую сумму 260 тыс. рублей после матча Суперфинала Фонбет Кубка России, сообщил контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на сайте организации. Санкции были применены за скандирование оскорбительных выражений и нарушение регламента матча.

ФК «Спартак» Москва получил штраф в размере 100 тыс. рублей за то, что зрители матча скандировали оскорбительные выражения. ФК «Краснодар» понес более крупные санкции, получив штраф в 150 тыс. рублей. Это связано с задержкой начала матча, за которую команда оштрафована на 50 тыс. рублей, а также за неподобающее поведение, выразившееся в получении шести предупреждений в игре, что согласно регламенту РФС, предусматривает штраф в 100 тыс. рублей.

Ранее аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. На кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей над головой, и в этот момент Кубок разваливается на части.

Спорт
Россия
Футбол
штрафы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.