Гастроэнтеролог назвала самые вредные способы приготовления картофеля

Пюре считается одним из самых вредных блюд из картофеля, заявила NEWS.ru врач-эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, также рекомендуется исключить из рациона чипсы.

Сам по себе картофель нельзя назвать вредной едой. Он содержит сложные углеводы, которые обеспечивают организм энергией, а также клетчатку, витамин C, витамины группы B и калий. Однако существуют не самые полезные варианты его приготовления — пюре, фри и сильно обжаренный картофель. В этом случае продукт становится очень калорийным, содержит избыток соли, впитывает большое количество масла. Кроме того, при сильном нагревании может образоваться акриламид — вещество, которое связывают с повышенным риском некоторых неврологических и онкологических заболеваний, — предупредила Кашух.

Она подчеркнула, что самые полезные методы приготовления картофеля — это варка или запекание. По словам врача, при такой обработке клубни сохраняют больше витаминов и микроэлементов, а в готовом блюде не образуется избыток жира. Специалист также отметила, что запеченный в кожуре картофель содержит дополнительную клетчатку, которая способствует улучшению работы кишечника.

Отдельно стоит сказать об охлажденном вареном картофеле. После охлаждения часть крахмала в нем превращается в так называемый резистентный. Он медленнее переваривается и служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Не самым полезным вариантом считаются и картофельные чипсы. В них обычно много жиров, в том числе самых опасных — трансжиров, а также соли, усилителей вкуса, а чувство насыщения после такой еды сохраняется ненадолго. При регулярном употреблении такой продукт способствует набору веса и развитию сердечно-сосудистых болезней, — добавила Кашух.

Она заключила, что здоровому человеку не стоит полностью отказываться от картофеля. По словам врача, важнее всего контролировать размер порции, способ приготовления и общий рацион. Гастроэнтеролог посоветовала отдавать предпочтение блюдам, в которых картофель сочетается с овощами, рыбой или нежирным мясом.

Ранее нутрициолог Анна Педорич заявила, что дефицит белка и избыток простых углеводов в рационе могут вызвать отеки. По ее словам, проблема также может быть связана с употреблением алкоголя.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
