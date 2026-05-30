Германия на пороге нового Гитлера: кто возглавит страну после провала Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц занял последнее место в рейтинге немецких политиков, составленном социологическим институтом ISNA. СМИ утверждают, что руководство правящей партии ХДС обсуждает возможность замены Мерца другим чиновником. При этом первую строчку списка ISNA занял министр обороны ФРГ Борис Писториус, который не скрывает, что готовит страну к войне. Может ли он занять пост канцлера и как в таком случае изменится политика Германии — в материале NEWS.ru.

Какие рейтинги у Мерца

ISNA опубликовал топ-20 политиков Германии, в котором канцлеру досталась последняя строчка. Для оценки деятельности чиновников институт использует 10-балльную шкалу: по ней Мерц набрал всего 2,6 балла.

Из-за низких рейтингов руководящие круги Христианско-демократического союза уже обсуждают сценарий замены Мерца другим политиком на посту главы правительства, сообщает газета Bild. Сейчас ХДС, согласно опросам, уступает по популярности крупнейшей оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Правящей коалиции под руководством Мерца не удалось добиться успеха в реализации обещанных реформ на фоне экономического кризиса в стране.

Германский политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru отмечал, что карьера Мерца действительно висит на волоске. По его словам, немецкая конституция фактически не оставляет возможности добиться отставки канцлера против его воли. Однако Мерц может подать в отставку сам.

«Такой вариант возможен, если ХДС решит, что надо сближаться с АдГ. Также Мерца можно сместить через вотум недоверия, но в таком случае нужно будет проводить внеочередные выборы, на которых та же АдГ может получить большинство, а ХДС — потерять поддержку избирателей. Если это все же случится, то встанет вопрос о новом лидере Христианско-демократического союза», — объяснил эксперт.

Что известно о Писториусе

На первой строчке рейтинга ISNA оказался министр обороны ФРГ Борис Писториус. Это 66-летний опытный политик, который еще полвека назад вступил в левоцентристскую Социал-демократическую партию (СДПГ) и в ней прошел путь от функционера муниципального уровня до члена федерального кабинета.

После начала СВО он активно выступает за усиление военной помощи Киеву и укрепление позиций НАТО в Европе. Возглавив Минобороны ФРГ в начале 2023 года, Писториус занялся реформой и модернизацией бундесвера.

В апреле 2026 года он объявил, что Германия приняла первую в своей современной истории военную стратегию, в которой «крупнейшей и непосредственной угрозой безопасности» как самой ФРГ, так и всей Европы обозначена Россия.

«Нужно просто ясно показать: угроза существует. Мы не сталкивались с ней по крайней мере 25–30 лет, а теперь она снова вернулась. Мы должны признать это. Иначе мы не сможем принять вызов и выполнить свою миссию», — так отозвался Писториус об РФ.

Писториус объявил о планах Берлина построить «самую сильную армию в Европе». Для этого численность немецких войск планируется увеличить до 460 тысяч человек. Он считает, что прямое военное столкновение между Россией и НАТО станет возможным уже к 2029 году.

При этом глава немецкого Минобороны во время дискуссии в Федеральной академии политики безопасности признался, что в молодости неплохо знал русский язык и даже сдавал его на выпускных экзаменах. Писториус в юности участвовал в молодежных обменах между Оснабрюком и Тверью, посещал Москву и Ленинград и, по его словам, «многое узнал» о России.

Станет ли Писториус новым канцлером

Старший научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в беседе с NEWS.ru не исключил, что Писториус действительно займет должность канцлера вместо Мерца. Его главной сильной стороной эксперт называет коммуникабельность.

«Одна из ключевых проблем нынешнего канцлера — он не умеет общаться с людьми. Коммуникативные способности просто никакие, поэтому во время выступлений его нередко освистывают. К тому же, когда он надевает очки, становится похожим на Генриха Гиммлера. А Писториус — такой общительный „парень из народа“, поэтому он в рейтингах и первый», — пояснил эксперт.

Кроме того, Писториус умело «давит» на пробудившуюся русофобию у немцев — это второй секрет его популярности, подчеркнул Федоров.

Главный редактор портала «Геополитика» Леонид Савин рассказал NEWS.ru, что Писториус — представитель глобалистских элит, поэтому ждать от него положительного настроя в отношении России не приходится.

«Если он станет канцлером, то, очевидно, продолжит курс на милитаризацию Германии и усиление ее против РФ. В то же время экономика ФРГ подорвана антироссийскими санкциями, поэтому Берлину не до войны — по крайней мере, пока», — считает политолог.

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, Писториус следует в фарватере политики ЕС. Ее суть заключается в том, чтобы за счет санкций против России и масштабной помощи Украине разорить европейские государства, оставив им лишь один вариант — напасть на РФ, чтобы ее ограбить, полагает собеседник NEWS.ru.

«Поэтому его приход к власти в ФРГ будет вполне логичным. Не только Германия, но и другие страны ЕС готовятся на нас напасть в 2029–2030 годах. Писториус — один из поджигателей будущей войны. Правда, он надеется, что Россия не даст Европе ядерного ответа. Но он ошибается. Европейцы не украинцы. Жалеть мы их не станем», — заключил Вассерман.

