В АТОР раскрыли число иностранцев, которые приедут в Россию летом АТОР: около 800 тыс. иностранцев посетят этим летом Россию

Иностранные туристы планируют посетить Россию в количестве 750–800 тыс. человек летом, сообщила НСН исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. При этом, по ее словам, зафиксировано снижение турпотока, связанное с нестабильностью в Персидском заливе.

По словам Ломидзе, основная проблема заключается в нарушении удобных и недорогих транзитных маршрутов из Азии, что привело к сокращению туристических поездок из арабских стран. При этом иностранные гости проявляют интерес как к европейской части страны, включая Москву, Санкт-Петербург и города Золотого кольца, так и к Дальнему Востоку, где популярны Байкал и Приморье.

По данным Ломидзе, наибольшую долю въездных туристов составляют граждане КНР, которые после отмены визового режима сосредоточили свои поездки на Дальнем Востоке, в то время как в европейской части наблюдается отток групповых туров. В целом, китайские туристы составляют 50% всех приезжих, а турецкие — 25%, в то время как остальные группы включают представителей Юго-Восточной Азии, арабских стран Персидского залива и Индии.

Ранее Майя Ломидзе сообщила, что число туристических поездок россиян как по своей стране, так и за рубеж по итогам 2026 года снизится на 10%. По ее словам, это связано с конфликтом на Ближнем Востоке.